Toulouse Blagnac : +12,9% en mai

Le secteur domestique de l'aéroport de Toulouse a généré 419 528 passagers (+0,9%). Le trafic avec Paris marque le pas (-2%), avec une baisse sur Paris-Orly (-3%) que ne compense pas la hausse sur Paris-CDG (+0,9%). En région, les échanges sont à la hausse (+7,1%) avec de fortes progressions sur Nantes (+ 20,4%), Brest (+15,8%) ou Ajaccio (+13%).Le marché international a fortement augmenté avec 397 677 passagers, soit une croissance de +28,6 %. Le trafic régulier sur l’espace Schengen poursuit sa forte hausse (+38,8%). Depuis novembre 2016, Madrid occupe chaque mois la 1ère place des destinations internationales (+104,4% ce mois-ci). La ligne sur Lisbonne est également très attractive (+94,6%) et les principaux hubs européens restent les destinations les plus fréquentées.Hors Schengen, la tendance est identique, avec une forte activité sur la Grande-Bretagne (+41,9%), malgré les reculs sur Londres-Gatwick (-7,6%) et Londres-Heathrow (-5,6%), compensés par d’autres aéroports tels que Londres-Stansted.Le trafic sur l'Afrique du Nord progresse également (+4,9%), avec des hausses sur Fez (+105,2%) et Tunis (+20,2%). Le trafic charter poursuit son repli, concurrencé par les ouvertures de lignes des compagnies low cost (-35,6 %, 13 299 passagers).