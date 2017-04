Toulouse sera reliée à la Réunion et la Martinique l'hiver prochain

Les besoins de déplacements professionnels ou... les envies de soleil seront assouvies pour les Toulousains l'hiver prochain vers La Réunion et La Martinique via XL Airways qui reviendra sur le tarmac de l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour proposer deux destinations ici inédites au départ de la Ville rose. La Réunion sera desservie toute l’année à compter du 31 octobre. Elle assurera un vol chaque mardi à 23h00 (arrivée le lendemain à 13h05).Elle proposera aussi une liaison saisonnière sur la Martinique du 18 janvier 2017 au 26 avril 2018. 6 départs seront disponibles avec un programme adapté aux vacances scolaires de la zone C.Tous les vols seront effectués en Airbus A330-200 et -300 monoclasses, équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud.L'aller-retour Toulouse – Fort de France sera à partir de 529€ A/R tandis que celui pour Saint-Denis de La Réunion sera à compter 649€ A/R. Ces billets prévoient un bagage de 23kg en soute, un repas chaud et collation compris.