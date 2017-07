Trafic record pour l'aéroport de Bordeaux au 1er semestre

L’ensemble de l’Europe affiche d’importantes progressions sur l'aéroport de Bordeaux. La péninsule ibérique enregistre 282.000 voyageurs en 6 mois. Il s'agit de la plus forte croissance de 2017 avec +31,2% de trafic. Ces bons résultats s’expliquent notamment par le renfort d’offres au printemps sur des lignes existantes : Madrid +56,4% conjointement opérée par Iberia, Iberia Express et Volotea depuis avril, et Barcelone +44,8% de trafic. Tenerife (+31,4%), Palma de Majorque (+25,5%) et Lisbonne (+25,1%) ont aussi été fortement plébiscités.



De son côté, l’Italie présente aussi une belle performance avec une progression de +19%. Ces résultats sont majoritairement justifiés par la forte hausse de fréquentation de la ligne Venise (+41%). Milan, desservi sur deux aéroports (Malpensa avec easyJet et depuis mai Bergame avec Ryanair), Pise et Palerme ne dérogent pas au succès du pays avec respectivement +33,2%, +33,5% et +21,1%.



La 3ème place des progressions les plus importantes revient aux Iles Britanniques avec une croissance sur les 6 mois de +12,5%. Les plus fortes progressions ont été observées sur Southampton qui a multiplié par 12 son trafic, Bristol +65,4%, Liverpool +54,2% et Édimbourg +47,2%. Les 3 aéroports londoniens totalisent plus de 200.000 passagers au 1er semestre qui place la destination en 4ème position sur le podium des lignes les plus fréquentées à Bordeaux.



Dans une moindre mesure en terme de volume, les résultats des nouveaux axes confortent la volonté de développement de l’aéroport vers l’international. L’Allemagne a, en effet, doublé son trafic avec 38.300 passagers à mi 2017, boosté par l’ouverture de Hambourg par easyJet et Francfort par Lufthansa, en complément des lignes existantes Berlin (easyJet) et Munich (Volotea) L’Europe du Nord et de l’Est n’est pas en reste avec +30% de voyageurs. La Scandinavie a multiplié par 6 son trafic grâce à un début de saison anticipé sur Oslo et Stockholm opérées par Norwegian. Montréal avec Air Transat progresse également de 25%.



841.000 voyageurs ont utilisé les hubs de correspondances internationales sur les 6 mois (+5%) avec de très bons résultats pour Madrid (+54,6%), Bruxelles (+26,4%) et Lisbonne (+25,1%). Hausse de trafic toujours pour Paris Charles-de-Gaulle (+4,5%) avec 327.200 passagers et Amsterdam avec 145.076 passagers (+0,8%).



+4,7% sur le domestique

Le trafic domestique enregistre une croissance de +4,7% sur ces 6 premiers mois de 2017. Sur le podium des destinations nationales, la Corse affiche la plus belle progression, +24,7%, propulsée par des augmentations de capacités offertes par Volotea. En tête, Bastia avec +38,7% de hausse de trafic. A noter que la Corse devrait encore progresser cet été avec l’arrivée d’une nouvelle compagnie, Air Corsica, sur Ajaccio et Calvi. Les dessertes de Marseille et Strasbourg ont réalisé un très bon semestre avec respectivement,+23,2% et +21,7%.



Au premier semestre, la navette sur Orly reste au même niveau que 2016. (504.600 passagers)



Le low-cost s'envole

Le trafic low-cost atteint un record au 1er semestre avec 1.311.000 passagers et +20,8% de croissance sur les 6 mois. Les compagnies à bas coût terminent le semestre en comptabilisant 45% du trafic de l’aéroport (+225.000 voyageurs par rapport au premier semestre de 2016). easyJet affiche une hausse de +17% soit 800.000 passagers en 6 mois sur 21 destinations. Volotea suit cette tendance avec +30% de croissance et 3 nouvelles lignes depuis le printemps (Malte, Madrid et Santorin) portant à 26 son réseau de lignes au départ de Bordeaux.