Trainline étend son offre en Autriche

Le transporteur autrichien propose des trajets entre Vienne, Linz et Salzbourg, les lignes les plus importantes et les plus denses du pays. Les possibilités de réservation s’étendent également aux voyages transfrontaliers puisque il est possible de combiner des billets de WESTbahn avec ceux d’autres opérateurs sur un seul et même site.Tous les trains autrichiens proposent le Wi-Fi et des sièges en cuir mais la classe WESTbahn Plus offre en outre l’accès gratuit à la presse, un cadeau de bienvenue et l’accès à boissons et snacksAvec cet accord, les utilisateurs de Trainline ont désormais accès à 86 opérateurs ferroviaires dans 24 pays européens, qu’ils peuvent combiner à leur convenance.