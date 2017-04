Transavia étoffe son offre de 13,7% pour l'hiver 2017/18

Pour le programme hiver 2017/18, Transavia prolongera ses fréquences sur certaines destinations phares annoncées cet été. Les voyageurs d'affaires pourront ainsi continuer à rejoindre Oujda au départ de Lyon-Saint Exupéry ou enocre Tanger depuis Paris-Orly. A l’aéroport Nantes Atlantique, la compagnie poursuivra la desserte de Faro, Alger et Berlin.Par ailleurs, le transporteur renforcera ses fréquences sur ses pays clés, à l’instar du Maroc, d’Israël, de l’Espagne et du Portugal. Ainsi, le Maroc restera le marché le plus densifié pour la compagnie, avec une augmentation de l’offre de 38% par rapport à l’hiver 2016. Elle proposera entre autres une nouvelle ligne : Paris – Dakhla, à compter du 26 octobre 2017.En Israël, Transavia passera à 13 fréquences par semaine vers Tel Aviv tandis qu'en Espagne, le vol. L'offre ibérique grimpera ainsi de 32%. Au Portugal, la compagnie augmentera son offre de 8%.