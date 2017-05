Transavia, dix ans déjà, s’offre Beyrouth

pris un nouvel élan en 2017 avec sa maison mère

Présentée comme "indépendante" au sein d’Air France/KLM lors de ses premiers pas, Transavia est désormais totalement intégrée au groupe et précise même dans son communiqué qu’elle a "". Et d’en donner le détail :- L’intégration désormais complète à Flying Blue, programme de fidélité d’Air France-KLM, Sur tous les voyages de la compagnie, chaque client pourra maintenant cumuler des Miles, à partir de 500 Miles l’aller-retour sur tarif Plus et Max.- La possibilité de retrouver l’offre de vols de Transavia France sur le site Air France,- La mise en place, à l’hiver 2017, d’un code-share avec Air France sur une majorité de routes.Première compagnie low-cost au départ de Paris-Orly vers l’Europe, mais talonnée par Easyjet, Transavia s’est engouffrée, avec succès, dans l’univers du Bleisure très apprécié des jeunes générations de voyageurs d’affaires et vise sur ce segment une part importante de marché d’ici à la fin 2018.