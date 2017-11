Transport aérien : ces vérités que l'on vous cache

Il serait illusoire de croire que dans ce monde de l'aérien, tout est fait pour satisfaire le client. Au contraire. Jean-Louis Baroux explique les coups tordus que certains transporteurs mettent en place pour vendre mieux et obtenir de meilleurs résultats économiques à la fin de l'année. D'une certaine façon, et il l'écrit, tous les coups sont permis. Tous et même les plus inavouables. Dans l'une de ses chroniques, intitulée " Droits dans leurs bottes ", il évoque le saint du saint de IATA : la conférence passagers qui se tient tous les ans dans le monde. Celle d'Abu Dhabi, en 2012, démontre à quel point l'exaspération des passagers est enfin prise en compte par les compagnies. Enfin ! Mais il suffit de feuilleter l'ouvrage pour se rendre compte une cinquantaine de pages plus loin que rien n'a réellement été pris en compte. Il manque toujours le regard de la clientèle dans les actions marketing de l'aviation commerciale.



Depuis quelques années, le secteur aérien subit nombre de mutations : multiplication des offres, concurrences entre compagnies aériennes... Mais pareilles transformations s'accompagnent forcément de dysfonctionnements, s'illustrant notamment par des grèves à répétition - comme chez Air France ou chez les contrôleurs aériens. Les clients sont les premiers à en faire les frais. Mais ils ne connaissent pas le dessous des cartes, que Jean-Louis Baroux, professionnel averti, délivre dans cet essai. Comment expliquer qu'il y ait plus de 100 tarifs différents pour un même vol ? Pourquoi les aéroports européens sont-ils d'un niveau inférieur à leurs homologues asiatiques ou du Golfe ? Pourquoi l'aéroport d'Orly est-il sous-utilisé, alors qu'il est le plus pratique de la région parisienne ? Quelles est la stratégie des grande compagnies aériennes ? Quelle est la meilleure compagnie au monde ? Le monde de la construction aéronautique va-t-il connaître une énorme bulle ? Autant de sujets abordés dans ce livre, qui fait un large tour d'horizon du monde de l'aéronautique et ses problèmes.



Jean-Louis ne fait pas parti de ces auteurs qui pensent que c'était mieux avant. Il dit simplement qu'il faut prendre les problématiques à bras-le-corps et les régler au fur et à mesure. Il accepte parfaitement l'idée que le transport aérien se soit banalisé, simplifié et démocratisé. Enfin, il n'hésite pas à dire que le prix de l'avion est aujourd'hui trop bas et ne correspond pas à ses coûts réels. Bref, il apporte un regard lucide et conscient d'un univers encore auréolé de gloire et qui depuis quelques années s'intéresse plus aux classes avant qu'à l'arrière de l'appareil.



C'est tout cela que ce nouvel ouvrage de Jean-Louis Baroux. Toutes ces vérités cachées, il nous les livre, les décortique, les analyse et les restitue en les commentant. Il se « mouille", balaye la langue de bois et donne son avis et exprime des idées pour améliorer le tout.