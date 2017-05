Travaux SNCF : 12 chantiers entre Toulouse et Nîmes du 25 au 28 mai

Pour mener à bien cette opération d’envergure, 250 agents de SNCF Réseau seront mobilisés durant 4 jours autour de 12 chantiers entre Toulouse et Nîmes. Les équipes interviendront en gare de Nîmes pour effectuer le remplacement d’aiguillages et moderniser la voie ferrée. Des remplacements d’aiguillages se dérouleront également en gare de Moux, Marcorignan et Lézignan-Corbières. A Sète, le pont Maréchal Foch fera l’objet d’une opération de maintenance exceptionnelle. Une opération d’assainissement des voies 4 et 5 se déroulera en gare de Toulouse-Matabiau. Les équipes interviendront également à Narbonne pour moderniser les voies et effectuer des travaux sur les piles du pont routier de la RN 113.Conséquence de ce planning de travaux, la circulation de certains trains va être modifiée.Du vendredi 26 mai 14h00 au dimanche 28 mai 14h00 les TGV seront limités à NîmesINTERCITÉSL’offre INTERCITÉS est suspendue du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 15h30.Durant ces phases de travaux, de part et d’autre des lignes fermées à la circulation (entre Nîmes et Avignon/Marseille, et entre Béziers et Perpignan/Cerbère), 3 circulations sur 4 seront assurées.Les circulations vers Le Grau du Roi sont assurées. Du vendredi 26 au dimanche 28 13h00, les trains seront origine et terminus en gare de Saint Césaire.Les lignes Nîmes – Alès, Béziers – Millau et Carcassonne – Quillan ne sont pas impactées par ces travaux.Un service minimum d’autocars est mis en place. En raison du nombre de places très limité la réservation est obligatoire auprès du Centre de Relation Clientèle au 0 800 88 60 91 (réservation possible dès le 2 mai et jusqu’au 23 mai).Les voyageurs d'affaires peuvent également obtenir des renseignements par téléphone au 0 800 88 60 91 ou sur le site Internet TER Languedoc Roussillon.