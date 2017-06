Travaux SNCF : interruption du trafic entre Dijon et Dole pendant les 3 prochains week-ends

Des travaux de renouvellement des aiguillages dans le secteur de Longvic nécessitent l'interruption totalement du trafic entre Dijon et Dole lors des périodes suivantes :- le week-end du 10 et 11 juin : du samedi 13h00 au dimanche 13h00- le week-end du 17 et 18 juin : du samedi 13h00 au dimanche 13h00- le week-end du 24 et 25 juin : du samedi 20h00 au dimanche 12h00La SNCF proposera aux voyageurs des substitutions routières entre ces deux gares. Tous les autocars seront en correspondance avec de trains en provenance ou à destination de Besançon.En outre, des modifications d’horaires sont à prévoir en semaine, sur toute la durée des travaux sur la ligne Dijon – Besançon en semaine jusqu'en juillet 2017.Selon les jours, les dessertes peuvent être avancées ou retardées de quelques minutes dans les gares de la ligne. Les usagers peuvent consulter les horaires sur ce site.