Travaux et embouteillages entre l'aéroport de Blagnac et Toulouse

- Les travaux ont commencé le 6 juin sur l’A621 entre l’aéroport et Saint-Martin-du-Touch et dureront jusqu'au 14 juin sur la bifurcation avec le Fil d’Ariane,

- du 15 juin au 23 juin 2017 : l’A621 (prolongation du 26 au 30 juin 2017 en cas d’intempéries ),

- du 3 juillet au 7 juillet 2017 : l’ A624 entre les échangeurs de Saint-Martin-du-Touch et le périphérique (prolongation du 10 au 13 juillet 2017 en cas d’intempéries).



Dans la journée, certaines sections de l’A621 ou de l’A624 seront ré-ouvertes à la circulation avec une chaussée rainurée. Les voitures pourront circuler, mais seront soumises à une limitation de vitesse : les usagers ne devront pas dépasser 70 km/ h, la préfecture appelle les usagers à deux-roues à la plus grande vigilance.



Les panneaux à messages variables installés le long de l’itinéraire assureront l’information des usagers circulant sur cet itinéraire.