Travaux sur les rails suisses : horaires modifiés entre Lausanne et Fribourg

Si les trains Intercity circulent normalement, les InterRegio roulent avec un horaire modifié entre Lausanne et Fribourg, et font arrêt à Romont et Palézieux. De plus, les rames RegioExpress ne circulent pas entre Palézieux et Berne.Par ailleurs, du 11 au 16 juillet 2017, les trains sont remplacés par des bus entre Romont et Bulle.Les CFF recommandent à leur clientèle de vérifier leur horaire avant le départ. Des affiches sont disposées dans les gares et l’horaire est mis à jour sur www.cff.ch et sur www.cff.ch/romont