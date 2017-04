Travel managers : quand l’analyse des données simplifie l'évolution de la politique voyages

Bien malin celui qui pourrait donner aujourd'hui une définition précise et parfaite de ce qu'est le reporting. Dans une étude récente, et confidentielle, menée par une grande TMC internationale, cette notion de reporting est confuse pour plus de 60% des 169 personnes interrogées. Et pourtant, toutes appartiennent à des entreprises de plus de 10 000 salariés qui ont mis en place des process affinés et testés au fil des ans. Pourquoi ce flou ? Sans doute parce que le reporting unique n'existe pas et que la complexité apportée par les acheteurs, le plus souvent à la demande des directions financières, a laissé passer des trous dans le filet. Trous souvent responsables des erreurs constatées au fil des années. Pourtant, les outils de reporting s'affinent. Les datas en provenance de sources multiples, souvent consolidées avec difficulté, font place aujourd'hui à des données affinées avec la montée en puissance d'outils de comparaison, d'analyse et de restitution. On voit ainsi apparaître des solutions basées sur l'intelligence artificielle et construites autour des dizaines d'API capable de capter la data que l'on ne mesurait pas jusqu'à ce jour.



Qui, mieux qu’un outil de paiement, peut assurer une mesure précise des dépenses dans le voyage d'affaires ? De fait, cette centralisation des dépenses est désormais une attente prioritaire des travel managers. On sait que seule la totale maîtrise des moyens de paiement assure une optimisation de la gestion des déplacements professionnels et permet un pilotage affiné des dépenses. Ce serait naturellement une lapalissade de dire que le jour où l'ensemble des règlements ne passera plus que par des outils maîtrisés par l'entreprise, le voyage d'affaires sera précis au centime près. La réalité s'en rapproche. Déjà en France, des entreprises organisent des déplacements professionnels sans que le salarié ne soit obligé de régler la moindre dépense. Du taxi en bas de la porte, directement payé par l'entreprise au transport aérien terrestre à l'hôtellerie (elle aussi réservée, gérée et payée en interne) sans oublier la restauration avec des offres intégrées prises en charge par des outils comme les cartes de paiement à valeur faciale préétablie… Tout existe. Il manque encore la mise en musique. On reconnaîtra dans ce schéma la puissance d'une carte logée ou de tout autre outil à venir comme les porte-monnaie électroniques à valeur déterminée.