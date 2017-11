Traveldoo dématérialise aussi la note de frais

Simplifier tout en gardant l'efficacité du mobile, voilà le cahier des charges d'une application qui va au-delà de ces simples atouts : avec l'application Expense, les voyageurs d’affaires peuvent désormais créer, envoyer et gérer leurs notes de frais simplement pendant leurs déplacements. Les fonctionnalités incluent la gestion multi-devises, la géolocalisation, la reconnaissance vocale et la possibilité de capturer la photo des dépenses et des reçus. Les rapports s’intègrent de manière transparente aux ERP, logiciels RH et systèmes comptables une fois la note de frais validée.



Dan Fitzgerald, Directeur Produit chez Traveldoo explique : " Nous avons apporté des fonctionnalités inspirées des applications B2C à la gestion des notes de frais. Personne n'aime faire ses notes de frais et notre objectif est de rendre ce processus aussi fluide que possible pour les voyageurs, les managers et les services de comptabilité et RH ". L'application est disponible sur iOS et sera disponible sur Android d'ici la fin de l'année.