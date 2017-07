Travelport simplifie la vente d'assurances voyages

Travelport préfère maintenant se présenter comme une plate-forme de commerce plutôt qu'un GDS. "Les déplacements ne consistent pas uniquement en de l'aérien. Nous proposons différents produits et services de gestion de voyage" , explique Emmanuel Bourgeat, Directeur Général de Travelport France, en préambule de la présentation des nouveaux locaux de son entreprise et surtout la nouveauté présente sur Travelport Marketplace.



A l'instar des app store d'Apple, Samsung & co, Travelport MarketPlace propose des applications de gestion de voyage certifiées Travelport et élargit son offre. Les utilisateurs peuvent désormais intégrer à l'outil Smartpoint, l'application TIBI proposant des assurances voyages.



"En téléchargeant l’application TIBI via la Travelport Marketplace, l’agent de voyage à la possibilité d’accéder directement à notre Apps et aux produits de plusieurs Assureurs. Les agents de voyages peuvent ainsi souscrire simplement et rapidement à des produits d’assurance adaptés à l’itinéraire du client et gagner du temps grâce à un processus de vente entièrement automatisée permettant l’extraction des données du passager contenues dans le PNR" , explique Dario Cham, Général Manager d’INBSYS International, start-up qui a développé l'application.



Si en raison de leurs obligations légales, les entreprises sont attentives à la couverture de leurs voyageurs d'affaires, le tourisme offre encore un énorme potentiel au secteur des assurances. Comme le précise Boris Reibenberg, Président de Présence Assistance Tourisme qui propose ses produits sur l'appli TIBI : pour généraliser la vente d'assurance, "les agents ont besoin d’agilité, de rapidité, et d’être dans un cadre sécurisé" . Il ajoute "Grâce à l’application, ils ne sortent plus de leur environnement de travail habituel" .



Autre avantage de cette solution qui automatise les process, elle améliore la traçabilité. Les contrats, les numéros d'urgences, les produits... tout est dans le même dossier, lui même accessible à l'ensemble des intervenants : le client, l'agence et l'assureur. Boris Reibenberg conclut : "Les bénéfices sont bien réels pour les agences de voyages qui peuvent renforcer la valeur ajoutée de leurs prestations, augmenter leurs revenus et toujours mieux fidéliser leurs Clients".