Tristan Dessain-Gelinet, Travel Planet: "Les TMC traditionnelles sont appelées à disparaître"

Tristan Dessain-Gelinet : Non pas forcément mais une adaptabilité de la TMC. Aujourd'hui nous avons trois populations distinctes. La première, c'est le travel manager/acheteur sensible au prix et qui nous demande de gérer au moindre coût les demandes de ses voyageurs. Il établit des règles et en changera si on lui démontre que celles proposées sont meilleures.

Autre population, celle des assistantes et chargé(e)s de voyage qui veulent être efficaces et aller au plus rapide car le voyage n'est qu'une petite partie de leurs fonctions. Et, troisième segment, loin d'être le moins important : le voyageur. Il veut une interface rapide et facile qui réponde à sa demande d'aller d'un point à un autre voire d'organiser un déplacement complexe.



Ces trois familles ont au final le même besoin mais pas forcément la même approche. L'un voudra de la mobilité, l'autre du reporting, le troisième de la réassurance sur le bon déroulement du voyage. Bref, nous allons répondre à la fois par la technologie et par l'humain. C'est notre force que de développer des outils qui ne sont pas sur le marché mais qui répondent aux demandes de nos trois populations.