Trump à Paris, circulation difficile et blocage vers Orly en vue !

En allant au Bourget, vous marcherez sur les traces de Lindbergh et ce faisant, vous enverrez un message symbolique fort qui accroîtra le grand respect que les Français ont envers le président d'un si grand pays

peu après le défilé

C'est un peu une surprise mais au lieu du Bourget ou de Villacoubaly, c'est bien à Orly que le pavillon d'honneur, récemment rénové, doit accueillir l'avion Air Force One du Président américain. De quoi semer un peu plus la perturbation sur une plateforme déjà débordée par les files d'attentes aux contrôles d'identité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marc Rochet, le patron d'Air Caraïbes décidément très en verve , a écrit au Président américain tout récemment pour lui suggérer d'atterrir ailleurs : "".A priori la suggestion transmise via l'Ambassade américaine à Paris, n'a pas été entendue puisque des coupures de circulation sont annoncée sur l'A6 - brèves, mais perturbantes - jeudi en fin de matinée (heure exacte restée secrète) mais aussi vendredi "".Donald Trump sera accueilli à l'Hôtel national des Invalides à 15 heures 30 ce jeudi avant de se rendre à l'Elysée et de dîner au restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel. Des secteurs à éviter autant que possible.Vendredi matin, jour de défilé, le secteur des Champs-Elysées sera entièrement bouclé à la circulation, d'abord autour de l'Arc de Triomphe puis dans les rues adjacentes et jusqu'à la place de la Bastille en fin de matinée. Certains accès des stations de métro Tuileries, Concorde, Champs Elysées Clémenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Etoile, RER A Charles de Gaulle seront fermés.Le soir, c'est le feu d'artifice qui perturbe la circulation. Le Champ de Mars sera entièrement entouré de barrières avec interdiction de stationner dans cette zone, de même qu'aux bords du Trocadéro. Il sera interdit de circuler dans un large périmètre incluant les ponts de Bir-Hakeim et de l'Alma. A partir de 19 heures ce vendredi soir les accès des stations Champ de Mars - Tour Eiffel et Pont de l'Alma sur le RER C et Trocadéro, Passy, Dupleix, Boissière, La Motte-Piquet Grenelle et Iéna pour le métro seront fermés.