Trump veut désormais limiter le train aux USA

Selon la NARP (L'association Nationale des Passagers du Train), le nouveau Président, qui ne se déplace qu'en avion privé, ne comprendrait pas la desserte ferroviaire de villes et villages qui sont, " dans tous les cas de figure à moins de deux heures d'un aéroport ". En éliminant les fonds fédéraux attribués au train, la nouvelle administration vise, selon la NARP " les classes ouvrières qui ont voté pour Trump en raison de leur isolement et du sentiment d'abandon de Washington ".



La NARP n'a pas manqué de souligner l'incohérence du projet et souligne que des villes comme Houston, Tampa ou Atlanta seraient ainsi gommées de la carte ferroviaire des Etats Unis. Un récent sondage affirmait que les américains regrettaient l'absence de train à grande vitesse qui permettraient de désenclaver les Etats du centre du pays.