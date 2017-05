Turkish prête aussi des ordinateurs à ses passagers Business pour le Royaume-Uni

Après avoir commencé à proposer des ordinateurs portables aux passagers Business sur ses vols à destination des États-Unis, la compagnie Turkish Airlines va étendre cette offre à ses liaisons pour le Royaume-Uni à partir du 12 mai 2017.Pliables pour se transformer en tablettes mais également équipés d'une fonctionnalité d'écran tactile, les ordinateurs portables seront dotés d'un système de sécurité qui protégera les informations personnelles et professionnelles des clients. Toutes leurs données seront automatiquement et définitivement effacées une fois l'appareil éteint. Cependant, si les voyageurs souhaitent effectuer une copie de leurs travaux personnels, ils pourront le faire à l'aide d'une clé USB.Ce service de prêt d'ordinateur aux passagers Business des vols vers les USA et le Royaume-Uni a été mis en place par la compagnie pour limiter l'impact sur ses clients Affaires de l'interdiction des appareils électroniques à bord des avions, réclamée par les gouvernements de ces deux pays.