Twin Jet s'accorde avec Hop! et Air France

Avec l'accord commercial noué avec Hop! et Air France, les passagers de Twin Jet au départ du Puy-en-Velay, de Mende et de Limoges, peuvent se rendre vers 22 destinations de province via Paris Orly Ouest : Agen, Aurillac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Castres, Clermont-Ferrand, Lannion, Lorient, Lourdes, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nice, Nantes, Pau, Perpignan, Toulon et Toulouse.Les voyageurs pourront enregistrer leurs bagages de bout en bout, et un seul et unique titre de transport est nécessaire pour les vols en correspondance via Paris Orly Ouest.Les billets et tarifs sont disponibles en GDS et sur les site des compagnies, www.twinjet.fr www.hop.com , et www.airfrance.fr :// www.airfrance.fr