UIA va faire payer l'enregistrement au comptoir

Les passagers de classe Eco de vols domestiques ou moyen-courriers d' UIA qui se présenteront au comptoir d'enregistrement de la compagnie ukrainienne pour obtenir leur billet seront facturés 10 euros à partir du 1er octobre 2017/Pour éviter cette charge supplémentaire, les voyageurs peuvent s'enregistrer en ligne via le site ou l'application du transporteur. Le service est ouvert 48 heures avant le départ du vol (24h pour les liaisons charter) et il ferme 40 min avant le départ. Il est aussi possible d'opter pour l'Auto Check-in qui est proposé aux passagers qui ont transmis leur numéro de passeport et leurs coordonnées lors de la réservation.Une fois l'enregistrement en ligne effectué, les clients devront sauvegarder leur e-billet dans leur smartphone ou l'imprimer.