UK : augmentation de la taxe sur les passagers des Business et des Jet privés

Les compagnies aériennes n'ont pas eu gain de cause concernant la taxe aérienne Air Passenger Duty (APD), surcharge décriée appliquée sur les vols au Royaume-Uni. Elle va encore augmenter le 1er avril 2019. Toutefois, la hausse sera uniquement mise en place sur les cabines avant et les vols en jet privé.



Lors de la présentation annuelle du budget, le chancelier de l’Échiquier, Philip Hammond, a expliqué "En avril 2019, je gèlerai une nouvelle fois le taux de l'APD sur les court-courriers et également celui appliqué sur la classe Eco long-courrier. En revanche, il y aura une augmentation de la taxe sur les cabines Avant et les jets privés".



Selon les prévisions du gouvernement, la surcharge sera augmentée de 16 livres par vol long-courrier pour les Premium, Business et First et de 47 livres pour les voyages en jet privé. Ainsi la taxe pourra atteindre jusqu'à 172 livres sur les liaisons de plus de 2000 miles (3218km) et 515 livres pour les vols en avion privé.



Cette hausse de l'APD n'est pas une première. Le taux est revu tous les 1er avril. Toutefois, en avril 2018, elle sera plus modérée. La taxe qui est actuellement de 75 livres pour les classes Eco long-courriers, passera à 78 livres au printemps (montant maintenu en avril 2019). La taxe augmentera jusqu'à 156 livres (au lieu de 150 livres) pour les cabines Avant internationales et jusqu'à 468 livres pour les vols en jet (au lieu de 450 livres).



IAG ne voit pas ces augmentations successives d'un bon œil. Interrogé par Reuters, le groupe aérien dit "A l'heure où le pays se tourne vers le gouvernement pour avoir de la confiance et des encouragements, nous recevons un budget terne et sans intérêt de la part d'un chancelier terne et sans inspiration" . Il conclut "Si cette taxe continue, le Royaume-Uni aura du mal à être compétitif sur la scène mondiale, après le Brexit".