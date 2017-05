USA : 7 nouvelles compagnies intègrent le programme TSA Precheck

La TSA a intégré 7 nouvelles compagnies aériennes à son programme Precheck. Singapore Airlines est ainsi le premier transporteur asiatique à proposer ce service à ses passagers éligibles. Par ailleurs, Turkish Airlines - qui fait partie des compagnies soumise à l'interdiction des ordinateurs à bord des cabines - a réussi à rejoindre également ce programme. Les transporteurs internationaux - Copa Airlines (Panama), Dominican Wings (République dominicaine) et InterCaribbean Airways (Îles Turks-et-Caïcos)- ainsi que les compagnies domestiques Silver Airways et Swift Air ont également rejoint le programme Precheck.



Pour mémoire, le dispositif permet aux voyageurs éligibles de ne pas enlever leurs chaussures, ceintures et vestes au moment des contrôles dans les aéroports américains. En outre, les ordinateurs et les liquides (respectant la règle des 100ml par produit maximum) peuvent rester dans le bagage cabine.



Le programme s’adresse aux citoyens américains, aux binationaux, aux résidents permanents ainsi qu'aux membres des programmes de voyageurs de confiance mis en place par les douanes des USA, comme Nexus pour les citoyens canadiens ou Global Entry proposé à 9 nationalités dont les Allemands, les Britanniques, les Suisses et les Néerlandais. Les Français ne bénéficient toujours pas de ce programme international.



Les 37 compagnies Precheck

Aeromexico, Air Canada, Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Aruba Airlines, Avianca, Boutique Airlines, Cape Air, Copa Airlines, Delta Air Lines, Dominican Wings, Emirates, Etihad Airways, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, InterCaribbean Airways, JetBlue Airways, Key Lime Air, Lufthansa, Miami Air International, OneJet, Seaborne Airlines, Silver Airways, Singapore Airlines, Southern Airways Express, Southwest Airlines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, Sunwing Airlines, Swift Air, Turkish Airlines, United Airlines, Virgin America, Virgin Atlantic, WestJet, Xtra Airways.