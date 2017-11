Uber piraté : Etes vous concernés?

Avec 57 millions de comptes clients piratés fin 2016, UBER a connu l'une des plus vastes attaques informatiques de ces dernières années. Mais le groupe, qui n'avait jamais communiqué sur l'incident, reste discret sur la nature de l'opération menée par des pirates et refuse de communiquer les détails de cette action qui vient d'être révélée.



Selon le groupe américain, seuls les noms, les adresses émail et les numéros de téléphone des utilisateurs ont été piratés. Les datas bancaires ou la liste des trajets effectués ne sont pas concernés. Une info qui fait douter les spécialistes américains de la sécurité. Des données personnelles de chauffeurs sont également concernées.



Selon la presse US, Uber aurait obligation de préciser à ses utilisateurs s'ils sont concernés par cette attaque. Chaque propriétaire d'un compte devra faire la démarche individuelle auprès de la représentation locale d'UBER.