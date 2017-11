Un Appart'Hôtel près de l'aéroport de Mérignac

Nemea souhaite atteindre les 13 résidences Appart'Hôtel d'ici 2020 et renforce sa branche affaires avec une nouvelle adresse, Le Stadium. Le complexe est situé à 3 kilomètres de l’aéroport international Bordeaux Mérignac. Il propose 90 logements entièrement du studio au 2 pièces pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. Les appartements sont meublés et équipés des éléments nécessaires pour les moyens et longs séjours (lave-vaisselle, plaques vitrocéramique , réfrigérateur, micro-ondes - grill, grille pain, cafetière électrique, téléphone, planche et fer à repasser....).Les voyageurs d'affaires auront aussi à leur disposition une piscine intérieure chauffée, une salle de fitness, une laverie automatique, un parking ou encore un service de bagagerie.La nuitée est actuellement affichée à partir de 72€3 Rue Georges Negrevergne33700 MérignacTel : 0556959705