Un Best Western Plus Hôtel s'installe à Sétif (Algérie)

Le Best Western Plus Hôtel Sétif a été conçu par un architecte algérien qui a voulu une ambiance moderne et design, notamment grâce à l’utilisation du bois de chêne. Dans le hall, de grands fauteuils club en velours attendent les hôtes, entourés de murs aux tons bordeaux et aux motifs apaisants.L'établissement propose 70 chambres simples et doubles qui sont toutes dotées d’un écran plat, d’un minibar et d’un plateau de courtoisie. Il abrite également 13 suites modernes qui disposent toutes d'un coin salon ainsi que des Moucharabiehs, un dispositif de ventilation naturelle en bois, typique des pays arabes.L'hôtel possède une réception ouverte 24h sur 24, l’air conditionné, le wifi gratuit, un service de voiturier, une salle de sport ainsi qu’un café restaurant.Les entreprises peuvent aussi y organiser des réunions et séminaires grâce à des espaces dédiés. Au deuxième étage se trouvent deux salles modulables accueillant jusqu’à 180 personnes. Elles sont dotées d’équipements à la pointe de la technologie tels que des écrans plasmas, des systèmes de Visio et audio conférence, le wifi et des équipements multimédia.Cite el Alia la Gare19000, SetifAlgérieTel : +213 0 36 53 84 84Fax : +213 0 36 53 84 30