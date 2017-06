Un Campanile nouvelle génération va ouvrir au Havre

Le Campanile Le Havre-centre est au cœur de la ville , à seulement 700 mètres de la gare SNCF et à quelques mètres du tramway. Il dispose de 79 chambres spacieuses et calmes, situées à l’arrière du bâtiment. Elles sont équipées de la climatisation, d'une literie confortable, d'une salle de bain privative, d'une TV écran plat, d'une connexion wifi gratuite en haut débit. L’hôtel dispose également d’un parking couvert fermé.Par ailleurs, l’hôtel propose à ses clients le nouveau concept d'espace d’accueil de la marque : le bar lounge "Le Comptoir". Il est possible de s'y détendre et se restaurer dans une ambiance conviviale et animée. Il concentre en effet les différentes offres de service et activités.Dès son ouverture et pendant 3 mois, l’hôtel a mis en place une offre découverte à 44€ en prépayé sur son site internet afin de profiter de cette nouvelle expérience d’hébergement.126 cours de la République -76600 Le HavreTél : 02 61 52 02 50 -Email : lehavre.centre@campanile.fr