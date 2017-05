Un Chief Development Officer pour Mövenpick

Avant d'occuper le poste de Chief Development Officer, Andrew Langdon a dirigé le groupe en Asie au cours des deux dernières années en tant que Vice-président de la région. Il a supervisé une période de développement accru avec neuf hôtels opérationnels et 20 autres en cours d’ouverture. Avant de rejoindre Mövenpick Hotels & Resorts, Andrew Langdon était Vice-président exécutif de Jones Lang LaSalle (JLL) Hotels & Hospitality Group en Asie.



L’Asie reste un marché clé pour le développement du groupe et Andrew Langdon continuera de se concentrer sur cette région, tout en développement les marchés du Moyen Orient, d’Afrique et d’Europe afin d’atteindre l’objectif de plus de 100 établissements d’ici 2020.



"Nous sommes en mesure de dépasser cet objectif d’ici 2020 avec l’ouverture prévue de 36 hôtels, s’ajoutant aux 83 opérationnels. De plus, nous sommes sur le point d’atteindre notre objectif de 20 hôtels et resorts signés en 2017" , explique Andrew Langdon. "L’Asie continuera d’être au cœur de notre stratégie de croissance avec les ouvertures clés de Bali en Indonésie, de Colombo au Sri Lanka et de Bangkok en Thaïlande cette année, ainsi que des Philippines, de la Chine et trois autres en Thaïlande d’ici la fin de l’année".