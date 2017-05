Un Comfort Hôtel à Martigues

Bordée par la Méditerranée, Martigues incarne les charmes provençaux avec ses architectures aux façades pastel, ses ruelles typiques, ses marchés et ses petits ports de plaisance. Egalement connue sous le surnom de « Venise provençale », la ville s’étend sur les hauteurs de l’Etang de Berre et faisant face aux Alpilles et au Lubéron, entre Marseille (35km) et Arles (50km). Riche de nombreux sites préservés ou aménagés, cette ile en Provence attire les amoureux d’une nature authentique. Depuis 2012, Martigues s’est vue attribuer le label « Ville d’art et d’histoire ». C'est aussi une escale assez pratique pour les voyageurs d'affaires qui y ont maintenant une nouvelle adresse.Le Comfort Hotel Martigues Saint-Mitre est tout neuf, il se situe à 20 min de la Grande Plage et accueille ses clients dans 49 chambres contemporaines et chaleureuses. Lumineuse et confortable, chaque chambre possède une télévision à écran plat avec câble/satellite, une connexion Wifi, la climatisation et un plateau de courtoisie.Le Comfort Martigues Saint-Mitre dispose d’un restaurant et propose tous les matins, de 6h30 à 10h, un petit déjeuner complet servi sous forme de buffet chaud et froid. Afin de profiter de la belle saison et d’un moment de détente, les clients pourront se rafraichir dans la piscine extérieure. Un parking extérieur gratuit est également à disposition.La nuitée est actuellement affichée à 72€8 avenue des PeupliersZAC des Etangs,13920 Saint-Mitre-les-Remparts,Tél.: +33 (0)9 71 16 60 60