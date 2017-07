Un DG Marketing pour SEH United Hoteliers

David Esseryk a été nommé au poste de Directeur Digital et Marketing groupe au sein de SEH United Hoteliers. Diplômé de l’École Hôtelière René Auffray et titulaire d’un MBA à Oxford Brookes University, il débute sa carrière en tant que Directeur des Opérations chez Hilton États-Unis. Il rejoint le groupe Marriott Hotels & Resorts Europe en 2000, où il occupe le poste de Directeur Systèmes d’Information.



En 2007, David Esseryk intègre AccorHotels en qualité de Directeur de l’Innovation produit et technologique, en charge du l’innovation produit pour l’ensemble des marques. En 2011, il est nommé Vice-Président Digital et Innovation et dirige la transformation digitale en développant des outils digitaux et marketing permettant d’enrichir et de faciliter le parcours client.