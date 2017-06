Les voyageurs d'affaires ont tout intérêt à ne pas se rendre à Hambourg les 7 et 8 juillet s'ils ont une perspective de déplacement professionnel en Allemagne. La ville portuaire du Nord de l'Allemagne recevra en effet les chefs d'État et de gouvernement des 20 plus grandes économies industrialisées et émergentes au monde ainsi que leurs délégations. De quoi surcharger la circulation et les capacités hôtelières de la ville.