Un Hilton Garden Inn s'installe à Shanghai

Le Hilton Garden Inn Shanghai Hongqiao dispose de 226 chambres et suites. Elles sont équipées d'une télé 43 pouces, d'un espace de travail et du wifi gratuit. Les voyageurs d'affaires peuvent profiter d'une salle de gym ouverte 24/24 et d'une laverie. Ils ont également à leur disposition plusieurs offres de restauration comme The Garden Grille, le bar à nouilles Mian Tan ou encore le Pavillon Pantry qui propose des snacks et repas rapides. Les clients peuvent également boire un verre au Garden Bar.Les entreprises ont aussi la possibilité d'organiser des événements dans l'hôtel grâce à 500m² d'espaces meeting flexibles qui peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes.No. 1915 Huqingping Road Qingpu District,Shanghai, 201702,ChineTel : +86-21-39792888Fax : +86-21-39792899