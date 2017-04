Un Holiday Inn Express à Berlin

L'Holiday Inn Express Berlin – Alexanderplatz est situé à quelques pas de la station de métro Klosterstrasse et des quartiers commerçants. L'hôtel dispose de 186 chambres Next Generation, aménagées selon un design fonctionnel. Elles sont toutes équipées du wifi gratuit et d’un plus grand lit surélevé. Le bureau traditionnel est supprimé au profit d'une table et d’une chaise ergonomique multi-usages qui peuvent être déplacées dans la pièce.Chaque chambre dispose d’une smart TV qui permet aux clients de regarder leurs propres contenus via des ports USB ou de se connecter à des applications de vidéo à la demande.Comme pour tous les hôtels Holiday Inn Express, le petit-déjeuner Express Start est inclus dans le prix, avec un choix de boissons chaudes et de produits frais. Le bar du hall sert également des repas en continu toute la journée, une sélection de plats locaux savoureux ou des formules légères.Pour les voyageurs d'affaires, l’Holiday Inn Express Berlin - Alexanderplatz dispose d'un hall d'accueil modulaire dont une partie est dédiée aux espaces-travail.Stralauer Strasse 45Berlin 10179AllemagneTel : 49 30 7501070Mail : hiex-berlin@ihg.com