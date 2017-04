Un Hotel Indigo s'installe au cœur de Los Angeles

L'Hotel Indigo Los Angeles Downtown a trouvé place dans un immeuble de 18 étages et propose 350 chambres aux voyageurs d'affaires. Les chambres disposent entre autres du wifi, d'un bureau, d'une télé HD ou encore du nécessaire pour se faire un thé ou un café.Les clients peuvent aussi se détendre après une journée de travail en dînant au restaurant de l'établissement ou en buvant un vert au bar situé au dernier étage. Une salle de sport, une piscine extérieure et un business center sont également disponibles.Les entreprises peuvent organiser des manifestations dans l'hôtel grâce à près de 2000m² d'espaces dédiés aux événements. L'établissement propose ainsi 11 salles de réunion dont la plus grande peut accueillir 410 participants.899 Francisco St,Los Angeles Californie90017, USATel : 1-213-6834855