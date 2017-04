Un Hyatt Regency dans le centre d'Amsterdam

Le Hyatt Regency Amsterdam dispose de 211 chambres dont 15 suites. Elles font entre 30m² pour les chambres standards et 126m² pour la suite Spinoza. Leur décoration s'est inspirée de la présence proche du jardin botanique et du zoo royal de la ville. Ainsi, elles arborent toutes une œuvre artistique florale. Elles sont également équipées d'un espace de travail, de fournitures modulables, de larges fenêtres et du wifi gratuit.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition un restaurant dont le menu s'inspire des cafés traditionnels néerlandais et des spécialités indonésiennes. Par ailleurs, le Mama Makan Bar est ouvert 24/24 servant du café au cocktail. L'hôtel propose également une salle fitness et des ordinateurs en libre service.Le Hyatt Regency Amsterdam accueille également les événements d'entreprise avec 517m² d'espaces flexibles dédiés. La salle de bal fait 191m² et offre une vue sur le canal Singelgracht. Elle dispose d'une entrée séparée et peut recevoir 224 participants (agencement réception).Sarphatistraat 104Amsterdam, Pays-Bas, 1018 GVTel: +31 (0) 20 554 1234