Un accord signé pour les aéroports espagnols

Fin du climat anxiogène sur les aéroports espagnols, le ministère des Travaux publics, l'UGT et les syndicats CCOO, l'association patronale et Aena ont signé mardi un accord sur les nouvelles conditions et la qualité des services de sécurité privée dans les aéroports espagnols. Cet accord met fin aux conflits récurrents et aux grèves qui se sont multiplié l'été dernier à l'aéroport de Barcelone-El Prat. L'accord conclu modifie une partie du cahier des charges, dont les clauses seront également incluses dans les appels d'offres de Renfe et Adif, et améliore la convention collective des personnels de sécurité des aéroports, qui sera identique pour toutes les entreprises.