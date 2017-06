Un avion rétro pour TAP

Portugal

Le nouvel A330-300 de TAP a reçu une livrée emblématique "rétro". Elle reprend la typographie des années 50 et 70 "Transportes Aéreos Portugueses" ainsi que le logo surnommé "Passarola".Baptisé, l'Airbus a pris son envol le 26 juin 2017. Il a décollé de Lisbonne à 9h00, et mis le cap sur Porto. Il a poursuivi ensuite vers Foz et a fait sa première descente en basse altitude sur la piste de l'aéroport de Sá Carneiro vers 10h00.L'A330 CS-TOV a une capacité de transport de 285 voyageurs. Il sera déployé sur les dessertes de l'Amérique du Sud et du Nord ainsi qu'en Afrique.