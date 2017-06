La hausse du produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 1,6 % cette année, a annoncé l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), mardi 20 juin, dans une note de conjoncture. Ce chiffre est un peu supérieur à la dernière prévision du gouvernement précédent (+ 1,5 %), et nettement meilleur que la performance de 2016, quand l’économie tricolore avait terminé sur une croissance poussive de 1,1 %. Il faut remonter à 2011 pour trouver mieux (+ 2,1 %). Selon Dorian Roucher, chef de la division synthèse conjoncturelle de l’Insee, " L’économie française affiche une croissance solide, qui ne devrait pas faiblir d’ici la fin de l’année ". Un bon climat pour les affaires et les déplacements professionnels.