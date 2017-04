Un boutique-hôtel met le street-art à l'honneur à Toulouse

La Villa du Taur, premier boutique-hôtel du groupe NT Hotel Gallery, a ouvert ses portes le 18 avril 2017 à Toulouse après plus d'un an de travaux. La singularité pour chaque établissement, c'est le mot d'ordre de l'entreprise. Pour sa part, la Villa du Taur a choisi de mettre en avant le street-art. Les voyageurs d'affaires pourront ainsi entre autres découvrir des œuvres originales des artistes Mondé, Maye, Momies, Taroe. En outre, une œuvre exclusive "One love" créée par Mondé habille la 1ère carte du restaurant de l'hôtel, le Sixty-two.L'établissement propose aux clients 17 chambres et suites. Elles sont équipées d'un bureau, d'un accès internet wifi haut débit offert, d'un téléviseur écran plat (chaînes internationales, Canal + et BeIn Sport), d'un téléphone sans fil ou encore d'un coffre-fortLes hôtes ont également à leur disposition gratuitement une bouteille d’eau offerte, une machine à expresso et son café Illy, une bouilloire et sa sélection de thés et infusions. L'hôtel dispose également d'un room service sur demande.Dans une ambiance "galerie d’art", le restaurant Sixty-two sert une cuisine de saison mettant à l’honneur les produits locaux. Les entreprises peuvent également organiser des manifestations jusqu'à 19 personnes dans l'espace séminaire que constitue une salle en voûte toulousaine de 55 m².62 rue du Taur31000 Toulousetel : 05 34 25 28 82mail : contact@villadutaur.com