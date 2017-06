Un deuxième aéroport pour New Delhi

Le projet du nouvel aéroport international Noida serait à environ 72 km de l'actuelle plate-forme de New Delhi Indira Gandhi. Le ministère indien de l'Aviation civile a précisé que la nouvelle installation aurait une capacité de 30 à 50 millions de passagers annuels d'ici dix à 15 ans. Elle débutera son activité avec une seule piste. Trois autres seraient ensuite construites progressivement.



Selon les prévisions, l'aéroport Indira Gandhi de la capitale devrait gérer 91 millions de voyageurs par an dans les trois ans à venir et atteindre 109 millions d'ici 2024.