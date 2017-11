Un(e) billettiste back-office H/F

Accompagner nos conseillers et nos clientsExcellente maîtrise des outils informatique et bureautiqueMaitrise AMADEUS – vente, après-vente, remboursement, profils Maitrise SBT – paramétrage et mise à jourConnaissance de l'offre PRO de la SNCF.Gestion et pointage des arrêtes de caisse BSP / FER et autres fournisseursSuivi des dossiers clientsLa maîtrise de l'anglais est un plusBon discours téléphonique et esprit d'équipe.Assistance vendeurs pour les devis / tarification / après-vente et optimisation tarifaire Assistance web au SBT client Service Sav (permanences et astreintes soir et week end à domicile)Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 ou touristique, vous justifiez au minimum de 5 ans d’expérience à un poste similaire, au sein d’une agence et/ou en plateau d’affaires.Vous maitrisez impérativement le logiciel AMADEUS (air, rail, hôtel et lowcost).Une connaissance du logiciel Gestour serait appréciée.Lieu de travail : PARIS 75002Informations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : kaboub@airwaysdc.com