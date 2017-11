Un espace collaboratif arrive en gare de Biarritz

"véritable lieu de vie et de rencontres au sein duquel voyageurs, professionnels et riverains de la gare pourront profiter de multiples services".

L'Open Gare Biarritz, fruit d'un appel à projets lancé en juillet 2016 , est le 1er espace collaboratif à ouvrir dans une gare en Nouvelle Aquitaine. Inauguré ce vendredi, il a été pensé pour être unIl abrite un "working café" permettant aux professionnels de travailler en attendant leur train ou un rendez-vous. Les visiteurs pourront aussi profiter d'une offre de petite restauration saine et locale, préparée par des restaurateurs du quartier Iraty et d'une boutique concept-store proposant des produits artisanaux et des œuvres d’artistes du Pays Basque.L'Open Gare Biarritz accueillera également régulièrement des ateliers créatifs artistiques, culinaires, de bien-être. Par ailleurs, un étage composé d’ateliers partagés ainsi que d’un espace zen dédié aux activités de bien-être ouvrira au printemps 2018.Biarritz est la première gare de la région à accueillir un projet de tiers-lieu. 7 autres projets devraient prochainement voir le jour : L’Atelier de la Gare (gare de Beautiran) ; L’école de la transition (gare de Bègles) ; BuroLab (gare de Caudéran-Mérignac) ; Avant Scène Lab (gare de Cognac) ; Espace éducatif innovant de restauration (gare de Coutras) ; Bordeline Fabrika (gare d’Hendaye) ; Bureaux & Co (gares de Niort, Rochefort, Angoulême).