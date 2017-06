Un établissement design à Hambourg

Le boutique hôtel Sir Nikolai propose 94 chambres et suites dont la surface varie entre 20 et 56m². Elles offrent une vue sur le canal Nikolaifleet ou la vieille ville. En outre, elles disposent de meubles sur mesure, de tapis vintage et d'œuvres contemporaines. Les clients profitent également du wifi gratuit, d'un mini-bar, d'une literie signature et d'un grand bureau.Les hôtes ont aussi la possibilité de boire un cocktail au lounge The Patio ou manger au restaurant asiatique Izakaya. Par ailleurs un spa de 300m² - abritant entre autres une piscine, un sauna, 3 salles de soin, un hammam et une salle de gym - ouvrira fin 2017.Katharinenstraße 29,Hambourg 20457,AllemagneRéservation : 00 800 37 46 83 57