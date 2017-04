Un hall de départ temporaire à l'aéroport d'Amsterdam

Ce nouveau hall sera utilisé chaque année par les 2 millions de voyageurs de l'espace Schengen. D'une superficie d'environ 4 000 m², il dispose de 22 bureaux d'enregistrement, de six voies de sécurité, de kiosques self-service, d'installations sanitaires et de sièges. Baptisée Hall 1, dans la continuité du terminal du même nom, cette nouvelle salle de départ temporaire, est reliée par un couloir à la salle de départ existante.



KLM, Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines et SWISS) et LOT Polish Airlines utiliseront ce hall, et les premiers passagers partiront dès ce 4 avril. Il est prévu que la salle de départ temporaire reste en service jusqu'à la fin de 2019.