Un livre blanc sur les nouvelles contraintes des flottes d'entreprise

"Le petit Guide sur Les nouvelles contraintes fiscales et administratives

Les changements réglementaires ont été nombreux sur les routes et pour les flottes d'entreprises en 2017. TomTom Telematics a publié" pour venir en aider les dirigeants de PME à être en conformité avec la législation, tout en réduisant les risques sur la route et le coût par véhicule.Le document présente entre autres les différentes solutions et applications du spécialiste de la gestion de flotte qui répondent à ces nouvelles règles.Le livre blanc est disponible via ce lien.