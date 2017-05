Un médiateur pour l'aéroport Notre-Dame des-Landes

De nombreux sujets sont sur la table du nouveau premier Ministre, parmi lesquels celui de l''Aéroport Notre-Dame-des-Landes auquel, lorsqu'il était simple député, il s'était déclaré favorable. Mais l'une des promesses d'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, était de nommer un médiateur pour mettre le dossier à plat. Ce sera sans doute l'une des premières décisions de l'équipe gouvernementale puisque Edouard Laurent, interrogé ce jeudi matin sur France Inter, a confirmé le projet d'un tel médiateur pour " prendre une décision claire et assumée ". Pour l'heure le sujet lui parait " extraordinairement compliqué ." Il a insisté, malgré les multiples enquête, décisions de justice et le vote de la population, pour l'heure il considère que " Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de prendre un choix éclairé ".