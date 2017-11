Un nouveau DG France chez Air Canada

Air Canada a nommé Jean-François Raudin au poste de Directeur Général France. Au siège parisien de la compagnie, il va diriger une équipe de plus de 56 personnes réparties entre les équipes commerciales & ventes. Elles travaillent à Paris et à Lyon, et à l’escale de Paris-CDG.



Jean-François Raudin a effectué une grande partie de son parcours professionnel chez Travelport puis chez Malaysia Airlines au poste de Responsable Ventes et Marketing.



Il a commencé sa carrière chez American Airlines en 1992 en tant qu’Assistant Ventes & Marketing, puis il arrive au poste de Représentant des Ventes au sein du département affaires. Il rejoint ensuite Travelport, où il est nommé Responsable développement commercial France et Antilles avant d’être promu Directeur régional des Ventes sur le nord de la France, l’Est et les Antilles.



En 2007, il prend la direction des Ventes et du Marketing chez Malaysia Airlines, poste qu’il occupera pendant plus de 9 ans.

En 2016, il occupe le poste de Directeur des Ventes France de Jet Airways, puis, jusqu’à lors de Responsable des Ventes indirectes d’Aigle Azur sur le marché français.



Âgé de 47 ans, Jean-François est diplômé de l'INSEEC Business School et titulaire d'un Mastère spécialisé en transport délivré par l'École Supérieure des Transports.