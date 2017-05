Un nouveau DG pour l’Intercontinental Bordeaux

Bien connu des organisateurs de séminaires et d’événements, l’Intercontinental Bordeaux a désormais un nouveau Directeur Général, Thomas Bourdois. Agé de 40 ans, il est chargé de développer l'équipe, d'organiser les opérations et de superviser la commercialisation de ce qui est présenté comme le plus bel établissement hôtelier de la ville.