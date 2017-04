Un nouveau Directeur Financier et RH pour le Groupe Gekko

Avant de rejoindre le groupe Gekko, Yann-Henri Grynfogel a passé 3 ans au sein de Publicis France, où il occupait le poste de directeur financier de la branche santé pour lequel il était rattaché à la maison mère de l’entité, se trouvant à New York. Une fonction qu’il connaît bien pour l’avoir également longtemps exercée auparavant dans le secteur du véhicule industriel, chez Fiat Industrial pour l’Europe pendant 6 ans, et précédemment, chez Renault Trucks, durant 4 ans.



Yann-Henri Grynfogel, 43 ans, dispose également d’une compétence IT, acquise au début de sa carrière au sein d'Adecco WWIT, la SSII interne du groupe Adecco, où il a passé 3 ans en tant que directeur du contrôle de gestion puis directeur financier. À ce poste, il a encadré des équipes en France ainsi qu’en Espagne.



Jeune diplômé de l’EM Lyon, il avait démarré sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, au service financier du laboratoire américain Mylan où il assurait la responsabilité de la coordination financière de l’Europe du Sud.