Un nouveau Hall 3 opérationnel en gare de Bordeaux Saint-Jean

Le nouveau hall 3 de la gare Bordeaux Saint Jean a ouvert ses portes le 28 avril. Il dispose de 2500m² d'espaces voyageurs, 1800m² de commerces et 670 places de stationnement. Dix nouveaux commerces et services intégreront ainsi un à un ce bâtiment de verre qui redessine l'entrée du quartier Belcier. Les voyageurs d'affaires trouveront entre autres le restaurant/traiteur Metsens, un Costa Café, une boutique Paul, un nouveau magasin Relay et dès ce mardi 2 mai, un caviste. Mi-mai, un Carrefour Express proposera ses produits tous les jours.



En outre, les nouvelles banquettes sont dotées de prises électriques et USB tandis que le wifi est proposé gratuitement ans l'ensemble du hall.



A noter que les voyageurs d'affaires sportifs trouveront sur place une "vélostation" sécurisée de 370 places qui sera installée l'été prochain.