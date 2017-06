Un nouveau PDG pour Jet Airways

Vinay Dube a été nommé PDG de Jet Airways. Pendant les trois dernières décennies, il a participé à de nombreuses restructurations au sein de grandes entreprises multinationales. Il a vécu et travaillé aux États-Unis, en Europe et en Asie.



Vinay Dube est actuellement Vice-Président Principal Asie-Pacifique chez Delta Air Lines. Il a précédemment occupé le poste de Vice-Président - Alliances et Affaires industrielles. Il était en charge de la participation de Delta au sein de SkyTeam et des relations partenaires et industries pour Delta. Avant cela, il a officié en tant que Vice-Président chez Delta, Directeur des Systèmes d’Information et Président Directeur Général de Delta Technology. Dans ce rôle, Vinay Dube et son équipe ont contribué à l’élaboration de l'empreinte technologique pour l'acquisition par Delta de Northwest Airlines.



Il a commencé sa carrière chez American Airlines en tant qu'Analyste en recherche opérationnelle et a rapidement atteint le poste de Emploi Responsable Ingénierie Systèmes Réseaux. Il a ensuite rejoint Sabre où il a occupé divers postes de direction dans la stratégie, les ventes, le marketing et le conseil. Il a obtenu un baccalauréat en économie et en mathématiques et une maîtrise en recherche opérationnelle.



En tant que PDG de Jet Airways, Vinay Dube sera responsable du renforcement de la performance globale de l'activité aérienne et de sa position sur les marchés domestiques et internationaux. Il dirigera également l'équipe de direction de la compagnie aérienne qui a été chargée par le conseil d'administration de stimuler la croissance et conduire la stratégie de la société en tirant parti de son partenariat durable avec Etihad Airways et de générer des bénéfices significatifs pour les actionnaires, grâce à des synergies mutuelles.